Roma costretta a conquistare i 3 punti in casa dell'HJK per continuare a sperare nel secondo posto. Confermato Camara in mezzo al campo.

Dopo aver portato a casa appena un punto sui sei disponibili contro il Betis, con conseguente fuga degli spagnoli al primo posto del girone, la Roma si ritrova con le spalle al muro: la vittoria è un imperativo per la formazione di José Mourinho, che sfida l'HJK nella quinta giornata della fase a gruppi di Europa League.

La classifica del girone C dice che il Betis, come detto, comanda con 10 punti. A seguire il Ludogorets con 7, la Roma con 4 e l'HJK con appena un punto. I giallorossi devono assolutamente rimanere in scia dei bulgari per provare il sorpasso all'ultima giornata nello scontro diretto, con conseguente qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League. In caso contrario si paleserebbe lo spettro della retrocessione in Conference League o, peggio, dell'estromissione da tutte le competizioni.

Mourinho perde anche Matic, che non è partito per la Finlandia a causa di un problema al flessore. Recuperato invece Pellegrini, che partirà regolarmente dal primo minuto. In mezzo al campo toccherà a Camara, di nuovo titolare dopo aver ben impressionato contro il Napoli.

Senza Zaniolo, squalificato dall'UEFA dopo l'espulsione rimediata nel finale della partita d'andata contro il Betis, e sempre senza l'infortunato Dybala, Mourinho dovrà giocoforza affidarsi alle due punte: dentro Belotti a far coppia con Abraham, a caccia di riscatto dopo un avvio stagionale molto complicato.

PROBABILI FORMAZIONI HJK-ROMA

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard; Peltola, Hoskonen, Tenho; Soiri, Boujellab, Lingman, Browne; Olusanya, Abubakari, Hostikka.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham.