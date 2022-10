Zaniolo squalificato altri due turni: già conclusa la fase a gironi di Europa League

La UEFA ha comunicato di aver inflitto altre due giornate di squalifica, oltre a quella scontata a Siviglia, per il calcio rifilato a Pezzella.

Non c'è pace per Nicolò Zaniolo. Il numero 22 conclude anzitempo la fase a gironi di Europa League. La UEFA ha annunciato di aver squalificato per altri due turno il calciatore della Roma in seguito all'espulsione rimediata nel corso della gara casalinga contro il Betis, nel terzo turno del raggruppamento.

Dopo aver saltato il match di Siviglia, Zaniolo dovrà scontare la squalifica negli ultimi 180 minuti e saltare le gare contro l'HJK Helsinki in trasferta e il Ludogorets all'Olimpico.

Una grave perdita per José Mourinho, che oltre all'infortunato Dybala non avrà a disposizione il classe 1999 nelle ultime due sfide del Gruppo C, in cui dovrà portare a casa punti per conquistare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Nel corso della sfida disputata il 6 ottobre scorso, Zaniolo ha rifilato un calcio a palla lontana all'ex difensore della Fiorentina German Pezzella sotto gli occhi del quarto uomo.

L'assistente ha riferito l'accaduto all'arbitro, che ha estratto il cartellino rosso nei confronti del numero 22 giallorosso.

Dopo le prime quattro gare, la Roma è al terzo posto del Gruppo C con 4 punti, a tre lunghezze di ritardo dal Ludogorets e a 6 dal Betis, primo con 10 punti e ad un passo dal turno successivo.