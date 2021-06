Formazioni Germania-Portogallo Under 21: Leao in panchina

Germania e Portogallo si sfidano nella finale degli Europei Under 21, tra i lusitani il milanista Rafael Leao parte dalla panchina.

In attesa che il prossimo 11 giugno preda il via Euro 2020, il calcio europeo si appresta a vivere un altro grande evento: la finale dei Campionati Europei Under 21.

A contendersi il titolo continentale di categoria a Lubiana saranno Germania e Portogallo. I tedeschi, che per la terza volta consecutiva si sono spinti fino all’atto finale del torneo, dopo essersi piazzati al secondo posto nel Gruppo A, hanno eliminato la Danimarca nei quarti di finale ai calci di rigore, prima di superare l’ostacolo Olanda in semifinale (2-1).

I lusitani invece, si sono spinti fino alla finalissima dopo aver vinto il Gruppo D, eliminato l’Italia di Nicolato nei quarti di finale e battuto in semifinale la Spagna campione d’Europa uscente.

Per l’occasione, il commissario tecnico tedesco, Stefan Kuntz, disegnerà la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale, davanti a Dahmen, saranno Baku, Pieper, Schlotterbeck e Raum a completare la linea difensiva.

Maier e Dorsch comporranno il duo di mediana mentre in avanti, alle spalle dell’unica punta Nmecha, agiranno Wirtz, Ozcan e Berisha.

Rui Jorge risponderà con un 4-3-1-2 nel quale, davanti a Costa, Dalot, Queiros, Leite e Abdu completeranno il pacchetto difensivo.

Chiavi del centrocampo affidare a Bragança, con Vitinha e Florentino a chiudere il trio di mediana, mentre Vieira agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco composta da Dany Mota e Tiago Tomas. Rafael Leao parte dalla panchina.

GERMANIA (4-2-3-1): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch; Wirtz, Ozcan, Berisha; Nmecha.

PORTOGALLO (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Abdu; Vitinha, Bragança, Florentino; Vieira; Tiago Tomas, Dany Mota.