Germania-Portogallo Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Germania e Portogallo si contendono in finale gli Europei Under 21: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GERMANIA UNDER 21-PORTOGALLO UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Germania Under 21-Portogallo Under 21

Germania Under 21-Portogallo Under 21 Data: 6 giugno 2021

6 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 3

Streaming: Rai.it, Rai Play

Dopo aver eliminato ai supplementari l'Italia Under 21 di Nicolato, il Portogallo fa fuori anche la Spagna e conquista l'accesso alla finale degli Europei Under 21.

Incontrerà in finale la Germania, che nella seconda semifinale ha battuto 2-1 l'Olanda alla MOL Are'na Sóstó di Sze'kesfehe'rvár, in Ungheria. Merito della doppietta del gioiellino Florian Wirtz.

Portogallo e Germania adesso si trovano faccia a faccia per la finale degli Europei Under 21. Spagna e Italia comandano l'albo d'oro degli Europei di categoria, con cinque vittorie a testa, la Spagna ha vinto due volte, mentre il Portogallo non conta nessuna vittoria all'attivo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Germania Under 21-Portogallo Under 21: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO GERMANIA UNDER 21-PORTOGALLO UNDER 21

La finale dell'Europeo Under 21 tra Germania e Portogallo si giocherà domencia 6 giugno, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21. Lo scenario sarà lo Stadion Stožice di Lubiana.

La finale tra Germania Under 21 e Portogallo Under 21 verrà trasmessa dalla Rai, come tutto il resto dell'Europeo di categoria. Nello specifico, il match sarà trasmesso sul canale Rai 3 e Rai 3 HD (canale 503 del digitale terrestre).

Oltre alla diretta televisiva, sarà possibile guardare Germania Under 21-Portogallo Under 21 anche in streaming. Una possibilità offerta dal sito ufficiale della Rai (Rai.it) e dall'app Rai Play da tablet e smartphone.

GERMANIA (4-2-3-1): Dahmen; Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch; Baku, Wirtz, Berisha; Nmecha.

PORTOGALLO (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Conté; Vitinha, Bragança, Fernandes; Vieira; Leao, Dany Mota.