Probabili formazioni Germania-Giappone: Müller guida l’attacco tedesco

Germania e Giappone fanno il loro debutto a Qatar 2022 contendendosi i primi punti nel Gruppo E. Gündogan più di Goretzka in mezzo al campo.

Un’altra big si prepara a fare il suo esordio a Qatar 2022: la Germania di Hansi Flick.

La compagine tedesca affronterà, nella sfida che aprirà ufficialmente il quadro delle gare del Gruppo E, il Giappone al Khalifa International Stadium di Doha e lo farà ovviamente con l’obiettivo di confermarsi come una delle candidate alla vittoria finale del torneo.

Per l’occasione, si sistemerà in campo con un 4-2-3-1 nel quale, davanti a Neuer, saranno Kehrer, Süle, Rüdiger e Raum ad alzare il muro di difesa.

Gündogan, favorito su Goretzka, completerà con Kimmich il duo di mediana, mentre in attacco sarà Thomas Müller ad agire come unica punta, supportato da un terzetto composto da Hofmann, Musiala e Gnabry. Verso la panchina Havertz.

Modulo speculare per Hajime Moriyasu che, davanti a Gonda, sistemerà una linea difensiva che prevederà Tomiyasu e Yoshida al centro, con Sakai e Nagatomo chiamati a presidiare gli esterni.

A centrocampo spazio ad Endo e Tanaka, con Morita non al meglio, mentre Jun'ya Ito, Kamada e Minamino formeranno il terzetto a supporto del centravanti che dovrebbe essere Asano, in vantaggio su Take Kubo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GERMANIA-GIAPPONE

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Hofmann, Musiala, Gnabry; Müller

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; J. Ito, Kamada, Minamino; Asano.