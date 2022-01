Reduce dalla terrificante sconfitta per 6-0 patita sul campo della Fiorentina, il Genoa si appresta a tornare in campo per aprire una terza fase della sua tribolata stagione. Dopo le brevi parentesi Ballardini e Shevchenko e l’interregno di Konko (durato la sola partita di Firenze), toccherà ora ad Alexander Blessin provare a risollevare le sorti del Grifone.

Primo avversario in Serie A per il tecnico tedesco sarà l’Udinese che, proprio come i rossoblù, è reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Le due compagini si affronteranno a Marassi nel match in un match valido per il 23° turno.

Per l’occasione, Blessin potrebbe affidarsi ad un 4-3-3 nel quale Hefti, Venheusden, Vasquez e Cambiaso potrebbero andare a comporre la linea di difesa davanti a Sirigu.

In mediana ci saranno Portanova e Sturaro ai fianchi di Badelj. In attacco spazio al tridente Yeboah-Destro-Caicedo.

Gabriele Cioffi che, davanti a Silvestri, posizionerà una linea difensiva completata da Perez, Becao e Nuytinck.

Chiavi del centrocampo affidate a Walace, con Arslan e Makengo interni e Molina ed Udogie sistemati sugli out di destra e sinistra, mentre in attacco sarà Success la spalla di Beto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-UDINESE

L'articolo prosegue qui sotto

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Portanova; Yeboah, Destro, Caicedo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.