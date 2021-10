Nel Genoa spazio per Ekuban e Fares, Destro recupera. Sassuolo con Raspadori prima punta, a centrocampo Maxime Lopez.

Un campionato altalenante fin qui per Genoa e Sassuolo, che dopo la sosta internazionale tornano in campo per l'ottava giornata di Serie A. Avvio molto simile per le squadre di Ballardini e Dionisi, rispettivamente con cinque e sette punti fin qui.

Ballardini conferma la difesa a tre, in cui Destro ed Ekuban saranno le due punte. Cambiaso agirà come esterno al pari di Fares, interni dal primo minuto Badelj e Rovella. Criscito recuperato e titolare così come Sturaro a centrocampo.

Dall'altra parte 4-2-3-1 per Dionisi, deciso a puntare su Raspadori in qualità di centravanti, supportato dal trio di trequartisti Defrel, Djuricic e Berardi.

In mediana spazio per Maxime Lopez e Frattesi, tra i pali gioca Consigli. La difesa a quattro vedrà protagonisti Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Masiello, Biraschi, Criscito; Cambiaso, Sturaro, Rovella, Badelj, Fares; Destro, Ekuban.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Defrel; Raspadori.