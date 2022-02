Formazioni ufficiali Genoa-Salernitana: Destro guida i rossoblù

Una gara da ultima spiaggia? No, ma in ballo ci sono tre punti essenziali in chiave salvezza. In campo la penultima contro la terzultima: il pareggio non aiuterebbe nè Genoa nè Salernitana, di scena per il 25esimo turno al Ferraris. Battaglia fondamentale alle 15.

Ultima a undici punti, la Salernitana si trova a ben dieci punti dal quartultimo punto, occupato da un Venezia capace di espugnare il campo del Torino nell'ultima gara del sabato. A +3 c'è invece il Genoa, passato sotto la guida di Blessin. La squadra ligure è quella con meno successi nel 2021/2022: solamente uno.

Blessin con nu 4-3-3 con Sirigu tra i pali, Hefti, Maksimovic, Vanheusden e Vasquez al posto di Criscito. Sturaro, Badelj e Portanova in mediana con Ekuban, Yeboah e Destro nel tridente.

Colantuono passa all'attacco a due con Djuric e Bonazzoli, con Verdi sulla trequarti: a centrocampo chance dal primo minuto per Ederson.

GENOA-SALERNITANA, FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban, Destro, Yeboah.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Djuric, Bonazzoli.