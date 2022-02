Genoa-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La 25ª giornata di Serie A propone una vera e propria finale in chiave salvezza, ovvero Genoa-Salernitana. Le due squadre occupano le ultime due posizioni della classifica e, se vogliono sperare di rimanere in Serie A, non possono permettersi ulteriori passi falsi.

La tanto attesa svolta è arrivata in casa Genoa, con Alexander Blessin come nuova guida tecnica. Nelle prime due uscite con il tedesco in panchina sono arrivati altrettanti 0-0 contro Udinese e Roma: un buon inizio, che però deve essere seguito da una striscia considerevole di vittorie.

La Salernitana, con al timone Walter Sabatini come nuovo ds, ha attuato una vera e propria rivoluzione nel mercato di gennaio. Tra i nuovi acquisti figura Simone Verdi, autore die una splendida doppietta nello scoppiettante 2-2 contro lo Spezia dell’ultimo turno di campionato.

Tra i precedenti che coinvolgono le due squadre ce ne sono due particolarmente significativi. Si tratta della doppia semifinale dei playoff di Serie C nella stagione 2005/06.All’andata vinse la Salernitana per 2-1 e al ritorno ebbe la meglio il Genoa con il medesimo risultato, passando il turno per il miglior piazzamento nella regular season.

Su questa pagina troverete indicazioni utili riguardo alla visione di Genoa-Salernitana, con i canali che trasmettono la partita in tv e streaming. Presenti nelle righe successive anche le formazioni schierate dai due tecnici.

ORARIO GENOA SALERNITANA

Lo scontro salvezza tra Genoa e Salernitana è programmato per domenica 13 febbraio 2022, allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE GENOA-SALERNITANA IN TV

Coloro che vorranno assistere a Genoa-Salernitana dovranno disporre di un abbonamento a DAZN. Per usufruire della diretta televisiva, dovranno collegare il loro televisore ad una console da gioco come come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast. In caso di possesso di una smart tv, basterà invece accedere all’applicazione della piattaforma.

GENOA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

L’app di DAZN è scaricabile anche su smartphone e tablet, per poter vedere il match in streaming così come andando da pc e notebook sul sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale saranno disponibili gli highlights della partita e la sua replica per intero on demand.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Andrea Calogero sarà il telecronista che racconterà il match tra Genoa e Salernitana per DAZN, con Manuel Pasqual al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL potrete seguire integralmente Genoa-Salernitana, raccontata dal primo all’ultimo minuto attraverso la consueta cronaca testuale.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SALERNITANA

Blessin dovrebbe optare per il 4-2-3-1, piazzando Hefti, Maksimovic, Vanheusden e Vasquez davanti a Sirigu. Sturaro e Badelj compongono la diga di centrocampo, a sostegno di un quartetto offensivo in cui non mancano i ballottaggi. Amiri è insidiato da Portanova, Ekuban da Gudmundsson e a Destro potrebbe essere preferito Piccoli. Quasi certa, invece, la presenza di Yeboah.

Colantuono risponde con il 4-3-2-1, in cui Fazio e Dragusin saranno i centrali davanti a Sirigu in una difesa con Mazzocchi e Ranieri sugli esterni. Radovanovic agirà da mediano, con Kastanos (avanti rispetto a Bohinen) e L. Coulibaly ai lati. Sulla trequarti Verdi e Perotti, a sostegno dell’unica punta Djuric, insidiato però da Mikael. Possibile impiego, dall’inizio o a gara in corso, di Mousset.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Perotti; Djuric.