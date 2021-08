PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI

Il Napoli fa visita al Genoa nella seconda giornata di Serie A: Insigne finto centravanti, nei liguri attacco Ekuban-Kallon.

La seconda giornata di Serie A vede il Napoli far visita al Genoa di Davide Ballardini. Azzurri reduci dal successo ottenuto con l'uomo in meno contro il Venezia, liguri chiamati a rialzarsi dopo il brutto ko di San Siro con l'Inter.

La squadra di Luciano Spalletti punta a confermare quanto di buono mostrato in questo precampionato e al debutto nel match vinto coi lagunari, in cui l'espulsione di Osimhen e il rigore sbagliato da Insigne non hanno impedito al Napoli di cogliere i 3 punti.

Discorso diametralmente opposto in casa Genoa, dove il Grifone è chiamato a trovare una sua identità in seguito al pesante 0-4 incassato a Milano e ai tanti acquisti messi a segno nelle ultime ore di mercato.

Napoli senza Osimhen squalificato e Zielinski acciaccato: dentro Lozano nel tridente con Politano ed Insigne (che farà il falso '9') ed Elmas mezzala in un centrocampo con Fabian Ruiz e Lobotka. Difesa tradizionale, con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Meret.

Nel Genoa spazio al tandem offensivo Kallon-Ekuban, in mediana Rovella, Badelj ed Hernani, sulle fasce Sturaro (out Sabelli) e Cambiaso. A protezione di Sirigu, pacchetto a tre Biraschi-Vanheusden-Criscito. A Marassi si gioca alle 18:30.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sturaro, Rovella, Badelj, Hernani, Cambiaso; Kallon, Ekuban.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano.