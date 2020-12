Formazioni Genoa-Milan: Rebic guida l'attacco rossonero

Maran sceglie Shomurodov in attacco e Sturaro a centrocampo, per Pioli dentro Leao e nuovamente Tonali.

Si è salvato nel finale contro il grazie al devastante Theo Hernandez mantenendo l'imbattibilità, ora il al Ferraris sfida quel che nell'ultimo turno ha fatto faticare la , poi vittoriosa per 3-1 con doppio rigore di Cristiano Ronaldo.

Maran è sulla graticola in virtù dei soli sei punti conquistati fin qui in campionato: ultimo posto condiviso con il e il (che ha giocato una gara in più) per la formazione ligure, che proverà nell'impresa di fermare la capolista per dare una svolta la proprio campionato.

Il Milan guida invece la graduatoria della con 27 punti, a +3 sull' e a +4 su e Juventus. Bagarre Scudetto che coinvolge anche e , ma per ora a guardare tutti dall'alto in basso della classifica c'è proprio la formazione di Pioli.

Altre squadre

Il Genoa propone Shomurodov al fianco di Destro, mentre Pandev è bloccato da un problema alla schiena. Sturaro confermato interno con Lerager, esterni Ghiglione e Pellegrini. Perin tra i pali, terzetto di difesa composto da Goldaniga, Bani e Masiello. Non saranno della sfida Biraschi, Cassata, Marchetti, Zappacosta, Parigini e Zapata. Panchina per Scamacca e Rovella.

Nel Milan ancora fuori Ibrahimovic (nemmeno inserito nella lista dei convocati), Pioli sceglie Rebic come prima punta: sulla trequarti Calhanoglu, mentre sulle fasce giocheranno Leao e Castillejo. K.o fino al 2021 Gabbia e Bennecar, sostituiti rispettivamente da Kalulu e Tonali. Kessiè interno, Donnraumma in porta, con Calabria, Romagnoli e Dalot a completare la difesa. Panchina per Theo Hernandez.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pellegrini; Pjaca; Destro, Shomurodov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.