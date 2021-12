Obiettivi completamente opposti per Genoa ed Atalanta, che chiudono il proprio 2021 e il girone d'andata in terra ligure. Entrambe hanno subito una sconfitta nell'ultimo turno, decisi a passare al 2022 con i tre punti nell'ultima sfida dell'anno.

Il Genoa è terzultimo in classifica e Shevchenko non è ancora riuscito a dare una svolta all'annata: contro l'Atalanta un match in cui parte sfavorita, a differenza di una Dea rabbiosa che nel 18esimo turno è stata pesanemente sconfitta per 4-1 e decisa a dimenticare la sfida contro la Roma.

Shevchenko punta su Ekuban come prima punta al fianco di Destro, mentre Cambiaso e Ghiglione saranno confermati sugli esterni del 3-5-2. In porta Sirigu, difeso da Biraschi, Vazquez e Criscito. Interni di centrocampo Sturaro, Badelj e Portanova.

L'Atalanta deve fare a meno di Maehle e Toloi, in difesa davanti a Musso ci sono Djimsiti, Palomino e Demiral. Hateboer e Zappacosta sulle fasce, in mezzo De Roon e Freuler. Zapata affiancato da Muriel, alle loro spalle Pessina.

GENOA-ATALANTA, PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Ekuban. All. Shevchenko.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.