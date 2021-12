Genoa-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Atalanta

Data: 21 dicembre 2021

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (canali 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 satellite), Sky Sport (canale 251 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 19ª giornata di Serie A prevede Genoa-Atalanta tra le prime partite in programma: sfida tra due squadre in situazioni opposte di classifica, ma accomunate da un forte desiderio di riscatto.

Il Genoa è in crisi nera e, almeno per il momento, l’arrivo in panchina di Shevchenko non ha portato i frutti sperati. Con l’ex bomber ucraino in panchina, i rossoblù hanno raccolto appena 1 punto in 6 giornate e hanno segnato solo 2 goal.

L’Atalanta si trova in terza posizione, ma viene da una bruciante sconfitta. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, i bergamaschi hanno perso per 1-4 tra le mura amiche contro la Roma. Uno stop che ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive in campionato.

Non può essere una partita come le altre per Gian Piero Gasperini, attualmente alla guida dell’Atalanta ma con un passato importante sulla panchina del Genoa. In rossoblù è stato tra il 2006 e il 2010 e tra il 2013 e il 2016, con la promozione in Serie A nella stagione 2006/07 e la qualificazione all’Europa League due anni dopo come risultati più importanti.

Di seguito non mancano altre informazioni importanti riguardo a Genoa-Atalanta: dagli aggiornamenti sulle formazioni che metteranno in campo i due tecnici fino a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO GENOA-ATALANTA

La sfida tra Genoa e Atalanta è in programma martedì 21 dicembre 2021 alle ore 20.45. Il teatro del match sarà lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

DOVE VEDERE GENOA-ATALANTA IN TV

Come tutte le sfide di Serie A, Genoa-Atalanta sarà visibile su DAZN. Per usufruire della diretta televisiva, sarà necessario disporre di una moderna smart tv e scaricare l’app oppure avere un televisore non di ultima generazione. In quest’ultimo caso, per vedere la partita è obbligatorio collegarlo ad uno tra i seguenti dispositivi: TIMVISION Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast o console come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Inoltre, anche Sky garantirà la visione del match tra Genoa e Atalanta. Basterà sintonizzarsi su uno dei seguenti canali: Sky Sport uno (canali 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 satellite), Sky Sport (canale 251 satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, Genoa-Atalanta sarà raccontata dalla coppia Dario Mastroianni-Alessandro Budel. Sky, invece, non ha ancora comunicato i due telecronisti del Ferraris.

GENOA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Con l’abbonamento a DAZN, sarà possibile vedere la partita in streaming grazie a supporti come pc, macbook, smartphone e tablet. Il medesimo servizio lo garantisce Sky, grazie all’applicazione (gratuita per gli abbonati e fruibile tramite i dispositivi citati in precedenza) Sky Go.

In alternativa c’è NOW, il servizio on demand di Sky che propone il meglio dell’emittente satellitare. Acquistando il pacchetto ‘Sport’, sarà possibile vedere competizioni come la Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche noi di GOAL seguiremo molto attentamente Genoa-Atalanta e non vi faremo perdere nulla di questa importante partita, attraverso la consueta cronaca scritta. Accedendo a questo portale potrete conoscere le formazioni ufficiali della sfida e le azioni salienti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-ATALANTA

Shevchenko potrebbe dare sostanzialmente continuità al 3-5-2 visto dal primo minuto contro la Lazio. Davanti a Sirigu, linea difensiva a tre con Vanheusden, Vasquez e Criscito. Ghiglione e Cambiaso giocheranno sulle fasce, in una mediana completata da Sturaro, Badelj e Portanova e con Melegoni che scalpita dopo il goal all’ultimo turno. In avanti il tandem con Destro e Pandev.

3-4-2-1 da parte di Gasperini, che invece potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sfida con la Roma. In difesa Demiral potrebbe prendere il posto di Djimisiti, completando il trio davanti a Musso con Toloi e Palomino. Per la mediana Koopmeiners insidia uno tra Freuler e De Roon, mentre sulle corsie esterne spazio a Hateboer e ad uno tra Maehle e Pezzella. Sulla trequarti Malinovskyi e Pasalic, a sostegno dell’unica punta Zapata.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Pandev. All. Shevchenko.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.