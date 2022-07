Probabili formazioni Francia-Italia femminile: Girelli guida l'attacco azzurro

Gli Europei femminili per l'Italia partono sfidando la Francia: squadre a specchio, azzurre guidate in attacco da Girelli.

Il cammino dell'Italia agli Europei femminili comincia contro la Francia. Il match andrà in scena questa sera alle ore 21.00 AESSEAL New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra.

Le azzurre guidate dal commissario tecnico Milena Bartolini sono state inserite nel Gruppo D, che oltre alla Nazionale francese prevede anche Islanda e Belgio come altre due partecipanti.

In vista dell'esordio agli Europei il ct Bartolini dovrebbe optare per il 4-3-3, con Girelli al centro di un attacco completato da Bergamaschi e Bonansea. Caruso, Giugliano e Cernoia sarà il trio di centrocampo, mentre la difesa davanti a Giuliani dovrebbe essere composta da Bartoli, Gama, Linari e Boattin.

Il sogno dell'Italia è ovviamente quello di provare a trionfare per la prima volta, visto che fino ad ora il massimo traguardo raggiunto dalle azzurre sono stati due secondi posti nelle edizioni del 1993 e del 1997.

L'articolo prosegue qui sotto

FRANCIA FEMMINILE (4-3-3): Peyraud-Magnin; Perisset, Tounkara, Renard, Torrent; Palis, Dali, Mateo; Baltimore, Katoto, Cascarino. Ct. Diacre

ITALIA FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct. Bartolini