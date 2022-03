Sarà una partita che metterà di fronte due tra le più belle realtà proposte dal campionato, quella che vedrà protagoniste Fiorentina e Verona.

Le due squadre si affronteranno all’Artemio Franchi in una sfida che metterà in palio punti importanti e che dirà molto delle rispettive ambizioni europee.

I gigliati, che sono reduci dalla dolorosa sconfitta partita in settimana contro la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia, si sistemeranno con l’ormai consueto 4-3-3 nel quale, davanti a Dragowski, saranno Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi ad andare a comporre la linea difensiva.

Chiavi del centrocampo affidate a Torreira, con Castrovilli e Duncan che completeranno il terzetto di mediana, mentre in attacco Piatek sarà il vertice centrale di un tridente che prevederà la presenza dal 1’ anche di Ikoné e Nico Gonzalez.

Il Verona si disporrà in campo con un 3-4-2-1 nel quale Ceccherini, Gunter e Casale comporranno il terzetto difensivo davanti a Montipò.

Faraoni e Lazovic presidieranno gli esterni, mentre in mediana toccherà a Tameze e Ilic. In attacco intoccabile il grande ex Simeone, a cui supporto agiranno Lasagna e Caprari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-VERONA

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Sottil.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.