Entrambe alle prese con un avvio di stagione complicato, Fiorentina e Verona si affrontano nel settimo turno di Serie A.

Sarà una partita tra squadre in cerca di riscatto, quella che all’Artemio Franchi vedrà protagoniste Fiorentina e Verona.

La compagine gigliata, non solo è reduce dalla pesante sconfitta patita in Conference League sul campo del Basaksehir, ma sta vivendo in generale un momento complicatissimo. In campionato non vince dalla prima giornata (vittoria interna in extremis contro la Cremonese) e da quel momento ha mostrato evidenti limiti nel gioco e in fase offensiva.

Gli scaligeri, che seguono la Fiorentina distanziati di un punto in classifica (sei contro cinque), sono invece chiamati a rialzarsi dopo il ko patito sul campo della Lazio. Per la squadra di Cioffi, il cammino nella Serie A 2022/2023 sin qui parla di un solo successo, due pareggi e tre sconfitte.

Per l’occasione, Vincenzo Italiano si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale, davanti a Terracciano, ci sarà una linea difensiva totalmente inedita composta da Venuti, Amrabat, Ranieri e Biraghi.

Chiavi del centrocampo affidate a Mandragora, con Bonaventura e Barak interni, mentre in attacco verrà concessa un’altra chance a Jovic che agirà al centro di un tridente completato da Kouamé e Sottil.

Il Verona si sistemerà con un 3-4-1-2 nel quale saranno Hien, Ceccherini e Coppola a comporre il terzetto di difesa davanti a Montipò.

Terracciano e Doig presidieranno gli esterni, mentre in mediana ci sarà Ilic al fianco di Veloso. In attacco, spazio alla coppia Henry-Lasagna, supportata da Lazovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-VERONA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Amrabat, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Ceccherini, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna.