Formazioni Fiorentina-Spezia: fuori Castrovilli, Agudelo ancora falso '9'

Anticipo del venerdì tra Fiorentina e Spezia: Prandelli lascia in panchina Castrovilli, nei liguri Agudelo confermato nei panni di finto centravanti.

Si apre all’Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospita lo Spezia, la 23ª giornata di Serie A. I viola, reduci da due sconfitte consecutive saranno chiamati ad affrontare, in una sfida che mette in palio pesanti punti salvezza, un avversario in grande forma che nell’ultima uscita è riuscito a superare il Milan con un netto 2-0.

Prandelli ripartirà dall’ormai consueto 3-5-2, nel quale a completare il pacchetto difensivo davanti a Dragowski saranno Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

In mediana panchina per Castrovilli: Pulgar play basso, con Amrabat e Bonaventura mezzali. A destra Venuti, sulla corsia mancina Biraghi. In attacco, out Ribery, Kouamè con Vlahovic.

Italiano dà fiducia ad Agudelo nei panni di falso nueve nel tridente con Gyasi e Saponara, Estevez si prende una maglia a centrocampo unendosi a Ricci e Maggiore, Chabot e Marchizza dal 1' in retroguardia. Non convocato Nzola, ancora alla ricerca della forma migliore.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara.