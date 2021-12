Dopo il derby di Genova tra Genoa e Sampdoria, la 17esima giornata di Serie A prosegue in Toscana, in quel di Firenze. La Fiorentina di Italiano cerca punti per la Champions League, contro una Salernitana fanalino di coda del campionato sempre a caccia di una svolta stagionale per poter rimanere nella massima serie anche il prossimo anno.

Fiorentina e Salernitana non si affrontano al Franchi dal 1998/1999: allora la squadra allenata da Trapattoni non lasciò scampo a quella di Delio Rossi, vincendo 4-0 con le doppiette di Batistuta ed Edmundo.

Nella Fiorentina il capocannoniere di Serie A, Vlahovic, giocherà come prima punta, supportato da Saponara e Nico Gonzalez sulle fasce. In mezzo Duncan, Torreira e Bonaventura, tra i pali Terracciano. Difesa a quattro composta da Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Out Nastasic, Dragowski e Castrovilli.

La Salernitana punta sull'ex RIbery al fianco di Simy, con Belec in porta. In difesa Veseli, Gagliolo, Gyomber e Ranieri con Di Tacchio e Lassana Koulibaly interni di centrocampo. Sulle fasce spazio per Kechrida e Kastanos. Partirà dalla panchina Bonazzoli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Simy, Ribery. All. Colantuono.