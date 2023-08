Probabili formazioni Fiorentina-Rapid Vienna: spazio a Kouame, davanti gioca Nzola

Il ritorno di Conference tra Fiorentina e Rapid Vienna è già un bivio cruciale per Italiano: Viola alla ricerca della rimonta contro gli austriaci.

L'andata dei playoff di Conference non è stata facile per la Fiorentina, caduta in casa del Rapid Vienna per 1-0.

Ora, l'obiettivo della Viola è di rimontare tra le mura amiche del Franchi e di accedere di nuovo alla terza competizione europea.

Per farlo, Italiano si affida l modulo che ormai è rodato, il 4-2-3-1, con Terracciano tra i pali, Dodo e Biraghi sulle fasce, Arthur in cabina di regina, e Kouamé dietro l'unica punta, che sarà Mbala Nzola.

Gli austriaci dovrebbero rispondere con lo stesso modulo, con un approccio ovviamente più difensivo, perché l'obiettivo è quello di mantenere saldo il vantaggio ottenuto la settimana scorsa.

In attacco spazio a Strunz, sostenuto da Oswald, Seidl e Grull.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-RAPID VIENNA