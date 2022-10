Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: Jovic e Immobile guidano i rispettivi attacchi

La Fiorentina ospita la Lazio nel posticipo del nono turno del campionato di Serie A. Italiano punta ancora su Jovic in attacco.

Si chiude all’Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospiterà la Lazio, il quadro del nono turno del campionato di Serie A.

Ad affrontarsi saranno due squadre che sono partite in maniera molto diversa in questo campionato. I gigliati, rinfrancati dalla vittoria ottenuta in Conference League sul campo degli Hearts, hanno infatti sin qui messo in cascina appena nove punti e segnato appena nove goal.

La Lazio, che è reduce dallo 0-0 di Europa League contro lo Sturm Graz, in campionato viene da tre successi consecutivi che l’hanno spinta fino a quota diciassette, ha uno dei migliori attacco del torneo con diciassette reti segnate, e la miglior difesa con sole cinque subite.

Per l’occasione, Vincenzo Italiano si affiderà ad un 4-3-3 nel quale, davanti a Terracciano (fresco di rinnovo), saranno Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi a comporre la linea difensiva.

Amrabat sarà il perno di un terzetto di mediana completato da Bonaventura e Mandragora, mentre in attacco ci saranno Kouamé e Ikoné a supporto di Jovic.

Modulo speculare per Maurizio Sarri che, nel cuore della difesa davanti a Provedel, si affiderà alla coppia Patric-Romagnoli, mentre Lazzari e Marusic presidieranno gli esterni.

Chiavi del centrocampo affidate a Cataldi, con Milinkovic-Savic e Vecino interni, mentre in attacco sarà ovviamente Immobile il centravanti di un tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-LAZIO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Ikoné.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.