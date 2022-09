La Juventus in casa della Fiorentina a pochi giorni dalla trasferta di Parigi, i viola vogliono riscattare la sconfitta subita a Udine.

Fiorentina-Juventus non sarà mai una partita come le altre per i tifosi viola, che aspettano la sfida sperando di fare lo sgambetto alla storica e più titolata rivale.

I viola sono peraltro reduci dalla brutta sconfitta subita nel turno infrasettimanale sul campo dell'Udinese dopo il bel pareggio casalingo contro il Napoli.

Italiano rilancia Jovic dal 1' nel tridente completato da Ikoné e Sottil, a centrocampo regia affidata ad Amrabat con Barak e Maleh ai suoi lati. Gollini in porta, difesa a quattro composta da Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi.

Un po' di turnover per Allegri, che pensa anche alla supersfida contro il PSG in programma martedì prossimo. In porta c'è Perin al posto dell'infortunato Szczesny, Bonucci parte dalla panchina con Danilo di nuovo centrale difensivo accanto a Bremer. De Sciglio e Alex Sandro saranno i due terzini.

A centrocampo out Rabiot per infortunio, al suo posto gioca McKennie col debutto da titolare di Paredes e Locatelli mezzala. Turno di riposo per il grande ex Vlahovic, che verrà sostituito da Milik al centro di un tridente formato da Kostic e Di Maria.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic.