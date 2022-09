Fiorentina-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'attesa gara tra Fiorentina e Juventus è arrivata: tutte le info, dalle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

Big match nel sabato di Serie A, in quel di Firenze. La Fiorentina, infatti, ospita la Juventus, nella sfida più attesa dell'anno dai tifosi viola. Il club toscano, reduce dalla sconfitta contro l'Udinese, sfida una Juventus che nel'ultimo turno ha conquistato i tre punti contro lo Spezia.

Juventus e Fiorentina tornano ad affrrontarsi a poco più di tre mesi dalla tripla sfida della scorsa primavera: la Juventus ebbe la meglio per 2-0 e 1-0 nelle sifde di Coppa Italia, mentre i viola hanno conquistato i tre punti per 2-0 nell'ultimo incrocio di campionato.

Otto punti fin qui per la Juventus di Allegri, frutto di due vittorie e due pareggi, in cui Madama ha subito solamente una rete, mentre la Fiorentina si è fermata a quota cinque dopo la prima sconfitta rimediata nella nuova Serie A 2022/2023.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Il match tra Fiorentina e Juventus sarà disputato sabato 3 settembre 2022 alle ore 15. Appuntamento al Franchi di Firenze per la quinta giornata di Serie A.

Fiorentina-Juventus verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da DAZN. La gara sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di tv collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, o ancora a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

DAZN ha affidato la telecronaca di Fiorentina-Juventus a Stefano Borghi. Al suo fianco ci sarà Dario Marcolin per il commento tecnico.

Fiorentina-Juventus sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Al termine della gara saranno disponibili on demand sia gli highlights del match che l’intero evento.

C’è un’altra opzione per seguire Fiorentina-Juventus: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Fiorentina con Sottil e Ikonè esterni, Jovic prima punta, Amrabat, Barak e Bonaventura saranno gli interni, Gollini come di consueto tra i pali sarà difeso da Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi.

Nella Juventus tornano titolari Kostic e Di Maria insieme a Vlahovic, mentre a centrocampo spazio per Rabiot e Miretti insieme a Locatelli. Out Perin ci sarà Szczesny a difendere i pali, con De Sciglio ed Alex Sandro terzini. In mezzo Bremer e Danilo. Panchina per Milik, da valutare Paredes.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.