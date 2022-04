La domenica di Serie A si apre con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Nel 'lunch match' delle 12:30, l'ambizione europea della squadra di Italiano dovrà fare i conti con la squadra di Andreazzoli, a caccia di punti preziosi in chiave salvezza.

La Fiorentina è in serie positiva da tre incontri, con un successo e due pareggi. L'ultimo è arrivato prima della sosta contro l'Inter, a San Siro con i toscani avanti con Torreira e il pari di Dumfries. Il 'Franchi' rappresenta un fortino per la squadra di Italiano, che davanti a propri tifosi ha ottenuto 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Buon rendimento per l'Empoli lontano dal 'Castellani'. La squadra di Andreazzoli ha ottenuto 21 punti dei 33 totali grazie a 5 vittorie e 6 pari. La squadra azzurra non ha mai vinto in campionato nel 2022: l'ultimo successo risale al 12 dicembre al 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Poi 13 gare senza bottino pieno, con 7 pareggi e 6 sconfitte.

Con l'infortunio di Piatek con la Polonia, scelta obbligata in avanti per Italiano, che rilancia Cabral al centro dell'attacco. Ikoné e Sottil completeranno il tridente con l'ex Basilea. In mezzo al campo Castrovilli e Torreira sicuri di un posto, mentre Maleh è in vantaggio su Duncan per l'ultima maglia. Pochi dubbi in difesa: Odriozola e Biraghi agiranno sugli esterni, con Milenkovic e Igor al centro davanti a Terracciano.

Dubbio in difesa per Andreazzoli: Luperto e Viti si giocano una maglia da titolare nel quartetto completato da Stojanovic, Romagnoli e Cacace. In regia tocca ancora ad Asllani, con Zurkowski e Bandinelli ai lati. Sulla trequarti spazio a Bajrami e uno tra Di Francesco ed Henderson alle spalle di Pinamonti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-EMPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikone, Cabral, Sottil. All. Italiano

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli