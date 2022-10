Probabili formazioni Fiorentina-Basaksehir: Jovic al centro del tridente

La Fiorentina ospita il Basaksehir nella quinta giornata della fase a gironi della Conference League: a Firenze in palio punti decisivi.

La Conference League, ancora una volta, come terreno di riscatto. La Fiorentina prova a mettersi alle spalle in Europa le difficoltà che sta vivendo in campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è uno snodo fondamentale per la sua stagione: la sfida con il Basaksehir.

I gigliati, nella quinta giornata della fase a gironi del torneo, cercheranno quel risultato che possa consentire loro di prolungare la loro avventura europea e magari puntare al primo posto nel Gruppo A. Chiudere in vetta alla classifica vorrebbe dire evitare i sedicesimi di finale contro una delle squadre retrocesse dall’Europa League, per farlo però servirebbe, come prima cosa, vincere con diversi goal di scarto per cancellare il pesante 3-0 subito all’andata in Turchia proprio contro gli uomini di Emre.

Per l’occasione, Vincenzo Italiano si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale, sarà il portiere di coppa, Gollini, a difendere la porta viola. Davanti a lui una linea che prevederà Dodò e Biraghi sugli esterni, con Igor che tornerà a comporre con Milenkovic la coppia centrale.

Chiavi del centrocampo affidate ad Amrabat, con Barak e Mandragora interni, mentre in attacco tornerà ad essere Jovic il perno di un tridente completato da Ikoné e Kouamé.

Modulo speculare per Emre che, in attacco, si affiderò alla vena realizzativa di Okaka (due goal in quattro partite di Conference), a cui supporto agiranno Gurler e Choular.

In cabina di regia si sistemerà l’ex Lazio e Milan Lucas Biglia, mentre Calcara, Tekdemir, Duarte e Kaldirim comporranno la linea di difesa davanti a Sengezer

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-BASAKSEHIR

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouamé.

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Calcara, Tekdemir, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Choular.