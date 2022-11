Probabili formazioni Feyenoord-Lazio: Felipe Anderson guiderà l’attacco biancoceleste

Lazio protagonista sul campo del Feyenoord nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League: ogni verdetto è ancora possibile.

Novanta minuti nei quali giocarsi tutto. La Lazio si appresta a scendere in campo per sfidare il Feyenoord sapendo che quella del De Kuip di Rotterdam sarà una partita che rappresenterà uno sono fondamentale per la sua stagione.

Il Gruppo F di Europa League deve infatti ancora emettere i suoi verdetti e questo vuol dire che i biancocelesti possono piazzarsi primi nel girone, ma allo stesso tempo rischiano la retrocessione in Conference League ed di piazzarsi a quel quarto posto che vorrebbe dire fine anticipata del cammino europeo.

Maurizio Sarri si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale, davanti a Provedel, Lazzari, Casale, Patric ed Hysaj comporranno la linea di difesa.

A centrocampo ci sarà Milinkovic-Savic, complice anche la squalifica nel derby, che andrà a sistemarsi da interno di destra in un trio di mediana completato da Marcos Antonio e Basic.

In attacco, con Immobile ancora fuori dai giochi causa infortunio e nemmeno convocato, sarà Felipe Anderson ad agire da ‘falso nove’ in un tridente che vedrà titolari anche Pedro e Zaccagni.

Modulo speculare per il Feyenoord che in difesa schiererà due vecchie conoscenze dal calcio italiano: Rasmussen e Hancko.

In attacco, a supporto del bomber Danilo Pereira, ci saranno Szymanski e Dilrosun.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FEYENOORD-LAZIO

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Timber, Geertruida, Kokcu; Szymanski, Danilo, Dilrosun.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri