Il sedicesimo turno del campionato di Serie A si avvia verso la sua naturale conclusione. Tra le sfide che vanno ancora giocate per completarlo c’è anche quella che vedrà l’Empoli opposto all’Udinese.

La compagine toscana, che nelle ultime due gare ha totalizzato una vittoria (nel derby contro la Fiorentina) ed un pareggio (in trasferta contro il Torino, sin qui è stata tra le più belle sorprese del campionato e punta ad ottenere quei punti che possano catapultarla nuovamente nelle zone medio-alte di classifica.

I friulani sono invece reduci dall’incredibile 4-4 esterno con il quale hanno frenato la Lazio all’Olimpico e sono alla ricerca di quel successo che manca dallo scorso 7 novembre, da quando cioè riuscirono a superare 3-2 il Sassuolo in casa.

Aurelio Andreazzoli schiererà il suo Empoli con il consueto 4-3-1-2 nel quale, davanti a Vicario, saranno Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi a completare la linea difensiva.

Ricci sarà il vertice basso di un rombo di centrocampo che prevederà Haas ed Henderson come interni e Bajrami come trequartista. In attacco spazio alla coppia Di Francesco-Pinamonti.

Lucca Gotti risponderà con un 4-4-2 nel quale saranno Perez, Nuytinck, Samir e Udogie a completare la linea difensiva davanti a Silvestri.

Soppy e Deulofeu si sistemeranno sugli esterni a centrocampo, con Arslan e Makengo a comporre il duo di mediana, mentre in attacco sarà Success la spalla di Beto.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-UDINESE

L'articolo prosegue qui sotto

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, Nuytinck, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto.