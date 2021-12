Probabili formazioni Empoli-Milan: Giroud in avanti

Hanno giocato un'ottimo campionato 2021/2022 fin qui, ora l'ultima sfida dell'anno per entrambe. Empoli e Milan provano a chiudere dicembre con un successo che sarebbe essenziale per i rispettivi obiettivi. I toscani puntano a raggiungere il prima possibile quota quaranta, i rossoneri avvicinare nuovamente l'Inter dopo la sconfitta dell'ultimo turno.

L'Empoli è sicuramente la sorpresa dell'attuale annata, con 27 punti conquistati: la possibilità della Conference League o dell'Europa League può essere un vero obiettivo per la formazione di Andreazzoli una volta raggiunta la salvezza. Il Milan ha fatto i conti con il sorpasso dei cugini dell'Inter in testa, deciso a riprendersi la vetta della Serie A nel 2022.

Ancora una volta Pinamonti e Cutrone supportati da Bajrami nell'Empoli, con Andreazzoli che proporrà Henderson, Ricci e Zurkowski a centrocampo. In porta Vicario, difeso dalla retroguardia Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi.

Nel Milan c'è Giroud come prima punta, mentre alle sue spalle giocheranno Messias, Brahim Diaz e Krunic. Out Ibrahimovic. In mediana giocano Bennacer e Tonali, in porta c'è Maignan. In difesa spazio per Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

EMPOLI (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Giroud. All. Pioli