Empoli-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Empoli-Milan

• Data: mercoledì 22 dicembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky Sport (251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite)

• Streaming: Sky Go, DAZN

Il Milan dopo il ko interno contro il Napoli vuole chiudere il 2021 ottenendo una vittoria su un campo ostico per rilanciarsi nelle zone di vertice della classifica.

L'Empoli, vera e propria sorpresa di questa Serie A, vengono dal pareggio in casa dello Spezia e guardano da un’altezza abbastanza rassicurante la zona retrocessione. Un successo renderebbe definitivamente speciale il 2021 dell’Empoli. In questo articolo troverete tutte le informazioni utili sulla partita: dall’orario a dove vederla in tv e streaming, passando per le formazioni.

ORARIO EMPOLI-MILAN

La sfida tra Empoli e Milan è in programma per mercoledì 22 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli.

DOVE VEDERE EMPOLI -MILAN IN TV

La sfida di campionato tra Empoli e Milan sarà trasmessa da Sky. La piattaforma manderà in onda la gara sui canali Sky Sport , Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (rispettivamente sui numeri 251, 202 e 213).

DOVE VEDERE EMPOLI -MILAN IN STREAMING

Empoli-Milan di Serie A si potrà guardare in streaming su DAZN, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l’applicazione per smartphone e tablet. L’alternativa è rappresentata da Sky Go. Chi è in possesso di un abbonamento a Sky può collegarsi al sito del servizio di streaming oppure scaricare l’app su dispositivi mobili.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete inoltre seguire tutti gli aggiornamenti su Empoli-Milan su GOAL. Vi accompagneremo in tempo reale con tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni al punteggio in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-MILAN

Andreazzoli punta come sempre sul suo marchio di fabbrica: 4-3-1-2 con Vicario in porta dietro a Stojanovic, Tonelli, Luperto e Marchizza in difesa. Trio di centrocampo Bandinelli-Ricci-Zurkowski. Henderson a sostegno delle due punte Pinamonti e Di Francesco.

L'articolo prosegue qui sotto

Pioli prova a cambiare qualcosa rispetto allo scivolone con il Napoli, riportando tra i titolari Theo Hernandez al posto di Ballo Touré. In avanti Ibrahimovic va verso la conferma, con Messias, Brahim Diaz e Krunic alle sue spalle.

EMPOLI (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Zurkowski; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

MILAN Maignan ; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.Pioli