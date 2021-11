Si apre ufficialmente allo stadio ‘Carlo Castellani’, dove l’Empoli ospiterà questa sera il Genoa, il dodicesimo turno del campionato di Serie A.

Ad affrontarsi nell’anticipo che si disputerà di venerdì saranno due squadre che hanno vissuto avvii di stagione molto diversi. Se i toscani guidati da Andreazzoli navigano infatti nelle zone medio-alte di classifica in virtù dei 15 punti messi in cascina, i liguri, che non vincono dallo scorso 12 settembre, di punti ne hanno invece totalizzati 8 il che si traduce in piena lotta per la salvezza.

Per l’occasione, l’Empoli si sistemerà con un 4-3-i-1 nel quale, davanti a Vicario, saranno Fiamozzi, Romagnoli, Viti e Marchizza a completare la linea difensiva.

Chiavi del centrocampo affidate a Ricci, con Haas e Bandinelli interni, mentre Henderson giocherà qualche metro più avanti da trequartista. In attacco toccherà a Cutrone e Pinamonti.

Ballardini ripartirà da un 4-3-1-2 nel quale la linea difensiva davanti a Sirugu prevederà Cambiaso e Criscito sugli esterni, con Biraschi e Vazquez al centro.

Badelj sarà il vertice basso di un rombo completato da Sturato e Rovella in mediana e Galdames che agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco Ekuban-Caicedo.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti.

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vazquez, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella; Galdames; Kallon, Caicedo.