Empoli-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Genoa

Empoli-Genoa Data: 5 novembre 2021

5 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (numero 202 satellite e 473 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Streaming: DAZN , NOW , Sky Go

La Serie A torna in campo nel weekend con la 12ª giornata, per poi lasciare spazio alla Nazionale. Interessante il confronto tra Empoli e Genoa, ovvero tra due squadre partite con l’obiettivo salvezza ma al momento con una situazione di classifica estremamente diversa.

Guarda Empoli-Genoa solo su DAZN. Attiva ora

L’Empoli si sta affermando come una delle sorprese della stagione. Nelle prime 11 giornate ha raccolto la bellezza di 15 punti, accumulando già un vantaggio di 7 lunghezze sulla zona retrocessione.

Di tutt’altro tono è il campionato del Genoa, alle prese con le solite sofferenze che accompagnano i rossoblù da diversi anni. I grifoni hanno 8 punti e non vincono dal 12 settembre (2-3 in rimonta a Cagliari).

Le due squadre si sono affrontate 34 volte, con un bilancio leggermente favorevole al Genoa con 11 vittorie (contro le 10 dell’Empoli). L’ultima sfida in terra toscana risale alla serie A 2018/19: 1-3 per i rossoblù, arrivato grazie ai goal di Kouamé, Lazovic e Sanabria.

In questo articolo troverete gli aggiornamenti relativi alle formazioni di Empoli-Genoa e anche tutte le opzioni per guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-GENOA

Quella tra Empoli e Genoa sarà la partita che darà il via alla 12ª giornata di Serie A. Il match, che andrà in scena al 'Carlo Castellani' di Empoli, è previsto per venerdì 5 novembre 2021 alle 20.45.

La diretta televisiva della sfida è garantita da DAZN, fruibile accedendo all’app tramite le moderne smart tv. I possessori di televisori di altro genere, però, non sono esclusi da questo tipo di servizio. Potranno infatti collegare la propria tv ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast e accedere comunque all’applicazione.

Per Empoli-Genoa è prevista anche la copertura da parte di Sky. Basterà sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) o su Sky Sport (numero 251 satellite)

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha scelto le voci che racconteranno Empoli-Genoa: alla telecronaca Riccardo Mancini, mentre al commento tecnico Fabio Bazzani. Non sono ancora stati resi noti, invece, i telecronisti di Sky designati per il match.

Tramite l’abbonamento a DAZN, è possibile godersi il match anche in streaming. La piattaforma è infatti disponibile per PC, Macbook, smartphone, tablet iOS e Android. Questi dispositivi sono validi anche per Sky Go, applicazione disponibile gratuitamente per gli abbonati a Sky.

C’è infine l’opzione NOW, ovvero il servizio on demand di Sky che propone le partite di Serie A scegliendo il pacchetto ‘Sport’.

Per quanto riguarda DAZN, la partita potrà essere rivista sia per intero on demand dopo la sua conclusione che attraverso i suoi highlights.

Qui su Goal potrete vivere minuto per minuto le emozioni di questo importante scontro salvezza. La cronaca scritta partirà dalle formazioni ufficiali e vi racconterà goal e azioni salienti dei 90 minuti.

Andreazzoli dovrebbe proporre il classico 4-3-1-2, con un paio di novità in difesa rispetto all’ultima gara. Parisi dovrebbe sostituire lo squalificato Stojanovic sulla destra, mentre Ismajli dovrebbe giocare al centro a fianco di Tonelli. Confermati invece Marchizza sulla sinistra e Vicario tra i pali. Ricci dirigerà la mediana, con Stulac e Henderson ai suoi lati. Sulla trequarti spazio a Bajrami, alle spalle del tandem formato da Pinamonti Cutrone.

Modulo speculare per Ballardini, che deve rinunciare per infortunio al suo bomber Destro. L’attaccante verrà sostituito con tutta probabilità da Caicedo, con Pandev come partner e con Galdames confermato tra le linee. Per il resto il 4-3-1-2 rossoblù dovrebbe prevedere Sirigu tra i pali e una difesa che può contare sulla spinta di Cambiaso e Criscito e sulla solidità in mezzo di Biraschi e Vasquez. Badelj sarà il metronomo de centrocampo, mentre Sturaro e Rovella saranno i due interni.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Parisi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Stulac, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella; Galdames; Pandev, Caicedo.