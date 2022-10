I rossoneri di scena a Zagabria: dopo le due sconfitta col Chelsea non possono sbagliare. Ballottaggio sulla trequarti, Gabbia e Giroud dal 1'.

Il Milan di Stefano Pioli non può più sbagliare. Le due sconfitte contro il Chelsea costringono il 'Diavolo' a vincere sul campo della Dinamo Zagabria nel quinto turno della fase a gironi di Champions League.

I rossoneri vanno a caccia del bottino pieno per presentarsi nel migliore dei modi agli ultimi 90 minuti, in casa contro il Salisburgo il prossimo 2 novembre.

La classifica vede il Chelsea in testa, con una lunghezza di vantaggio sugli austriaci e tre sulla coppia Milan-Dinamo Zagabria.

Al 'Maksimir', Pioli deve rinunciare allo squalificato Tomori con Gabbia che comporrà la coppia di centrale insieme a Kjaer. Torna Kalulu dal 1' dopo la panchina contro il Monza, mentre non ci sarà Dest, non convocato dopo il problema fisico rimediato contro i brianzoli.

In attacco c'è Giroud, mentre ritrovano una maglia da titolare Tonali e Leao. Rebic confermato a sinistra mentre Krunic e De Ketelaere si giocano una maglia sulla trequarti al posto dell'acciaccato Brahim Diaz.

Dall'altra parte, il tecnico Cacic punta su due calciatori che hanno militato in Italia, Petkovic e Orsic, mentre deve scogliere un solo dubbio con Spikic in vantaggio su Moharrami per un posto sulla fascia destra.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA-MILAN

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Spikic, Baturina, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All. Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.