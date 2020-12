Formazioni Crotone-Parma: Karamoh con Inglese

Nel Crotone spazio per Molina e Riviere, dentro anche Luperto. Parma con Inglese centravanti, assente Gervinho.

Ultima in classifica, il spera di poter salutare il 2020 con un salto notevole, di fronte al . Per i gialloblù la situazione è decisamente più rosea, ma il terzultimo posto non è poi così lontano: sei punti per i padroni di casa, il doppio, dodici, per gli ospiti.

Stroppa punta su Riviere insieme a Messias, con Reca e Pereira esterni di centrocampo. Vulic in mezzo con Molina e Zanellato, mentre Cordaz giocherà tra i pali. A comporre la retroguardia saranno Cuomo, Golemic e Luperto.

Parma con Inglese prima punta, supportato da Karamoh e Kucka che si sistemerà in posizione di trequartista. Gervinho, inizialmente convocato, non è partito con la squadra a causa di una distrazione muscolare.

In mezzo ci sono Sohm ed Hernani con Kurtic, mentre Sepe sarà regolarmente tra i pali. Retroguardia composta da Busi, Orosio, Bruno Alves e Gagliolo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere, Messias. All. Stroppa.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Sohm, Kurtic; Kucka; Karamoh, Inglese. All. Liverani.