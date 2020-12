Crotone-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Crotone-Parma apre la 14esima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e le indicazioni su come vedere la gara in tv e streaming.

CROTONE-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 22 dicembre 2020

22 dicembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il 14esimo turno di si apre con un match che ha molto da dire in ottica salvezza: il Crotone ospita il Parma nell'ultimo appuntamento dell'anno per entrambe le squadre, prima dell'arrivederci al 2021.

La squadra di Stroppa è reduce dal pesante ko rimediato in casa della . Una sconfitta che ha di fatto cancellato quanto di buono fatto dai calabresi, capaci in precedenza di conquistare 4 punti in pochissimi giorni.

Altre squadre

Anche il Parma è reduce da una batosta: lo 0-4 casalingo contro la . Gara nella quale la formazione di Liverani non è quasi mai riuscita a tenere testa ai campioni d' in carica.

Si tratta del primo confronto in massima serie tra il Crotone e il Parma: nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 (le uniche precedenti in cui i calabresi erano stati protagonisti in Serie A), gli emiliani si trovavano a lottare nelle categorie inferiori dopo il fallimento avvenuto nel 2015.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Crotone-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO CROTONE-PARMA

Crotone-Parma si giocherà martedì 22 dicembre 2020 allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:30.

La sfida tra Crotone e Parma sarà trasmessa da DAZN su ogni smart tv in cui è possibile scaricare l'applicazione dedicata. In alternativa si potrà ricorrere all'utilizzo di dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick per rendere smart un televisore che non lo è, usufruendo del servizio sempre attraverso l'app, scaricabile anche attraverso le console di gioco Playstation e Xbox.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno assistere a Crotone-Parma sul canale satellitare DAZN1 (numero 209). Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno guardare l'incontro sulla propria tv grazie al decoder di Sky Q.

Crotone-Parma sarà visibile in sempre su DAZN , su dispositivi come smartphone e tablet semplicemente scaricando l'applicazione disponibile per iOS e Android. Visione disponibile anche sul proprio pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, ovviamente inserendo le proprie credenziali prima di selezionare l'evento.

Il match rimarrà disponibile nella sua versione integrale e highlights poco dopo il triplice fischio per la visione on demand.

Qui su Goal troverete la consueta diretta testuale delle azioni salienti di Crotone-Parma, con il racconto in tempo reale per non perdervi nemmeno un dettaglio della sfida dello 'Scida'.

Possibili cambiamenti tra centrocampo e attacco per Stroppa, con Rivière che potrebbe affiancare Simy. Zanellato spinge per un posto a centrocampo vicino a Petriccione.

Liverani cambia rispetto allo 0-4 casalingo subito dalla Juventus: Inglese ritrova spazio in avanti con Gervinho, possibile chance per Brunetta sulla trequarti. Reclama spazio anche Busi sulla corsia destra.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Zanellato, Reca; Simy, Riviere.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta; Inglese, Gervinho.