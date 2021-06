Croazia e Repubblica Ceca si affrontano oggi alle 18 a Glasgow nella gara valida per il secondo turno del Gruppo D di Euro 2020.

È già tempo di ultima chiamata per la Croazia di Zlatko Dalic. A Glasgow, la formazione balcanica affronta la Repubblica Ceca nel match valido per il secondo turno del Gruppo D. Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, Modric e compagni non potranno più sbagliare: servono i tre punti per restare in corsa per un posto agli ottavi di finale di Euro 2020.

Dall'altra parte, la Repubblica Ceca arriva all'incontro con il morale alle stelle dopo il successo proprio ad Hampden Park contro la Scozia grazie a due prodezze di Patrik Schick, che prima ha sbloccato il risultato con un colpo di testa sul cross di Coufal e poi ha siglato una rete meravigliosa da 45 metri sorprendendo il portiere avversario Marshall.

Dopo la prestazione opaca, soprattutto in fase offensiva, contro la nazionale dei Tre Leoni, Dalic è intenzionato a cambiare qualcosa. Nel 4-2-3-1 disegnato dal commissario tecnico, in avanti sarà rivoluzione: fuori Brozovic, Rebic e Kramaric e dentro Brekalo, Vlasic e Petkovic.

Nessun cambio nella Repubblica Ceca. Il Ct Jaroslav Silhavy conferma in blocco l'undici che ha battuto la Scozia, con Kral e Soucek in mediana e il trio formato da Masopust, Darida e Jankto alle spalle di Patrik Schick.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Brekalo, Vlasic, Perisic; Petkovic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.