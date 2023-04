Probabili formazioni Cremonese-Fiorentina: si rivede Gonzalez tra i viola

La Cremonese ospita la Fiorentina nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Viola in gran forma, ma i grigiorossi hanno eliminato Napoli e Roma.

Una è stata sin qui la probabilmente la miglior squadra della competizione, l’altra è forse la squadra più in forma del campionato. Cremonese e Fiorentina si affrontano in una semifinale di Coppa Italia che in pochi, all’inizio della stagione, avrebbero pronosticato.

Le due squadre stanno vivendo momenti diversi, ma si approcciano alla prima gara del doppio confronto con le stesse ambizioni. I grigiorossi sono infatti ultimi nella classifica di Serie A, ma nel corso del loro cammino nel torneo, hanno superato prima gli ostacoli Ternana e Monza e poi soprattutto sono riusciti nell’impresa di eliminare prima il Napoli negli ottavi di finale (ai calci di rigore al ‘Maradona’) e poi la Roma nei quarti (2-1 all’Olimpico).

Più agevole il cammino della Fiorentina che, essendo partita direttamente dagli ottavi di finale, ha eliminato prima la Sampdoria (1-0 interno) e poi il Torino (2-1 ancora al Franchi). I viola sono reduci da otto vittorie consecutive in tutte le competizioni e dal successo ottenuto in campionato sul campo dell’Inter.

La Cremonese (che punta alla sua prima storica finale) verrà disegnata da Ballardini con un 3-5-2 nel quale, davanti a Carnesecchi, saranno Bianchetti, Vasquez e Lochoshvili a comporre il terzetto di difesa.

Chiavi del centrocampo affidate a Meité, con Castagnetti e Pickel interni e Sernicola e Valeri sistemati sugli out di destra e sinistra, mentre in attacco sarà Tsadjout la spalla di Dessers.

Italiano si affiderà invece ad un 4-2-3-1 nel quale saranno Dodò, Martinez Quarta, Igor e Biraghi ad alzare il muro difensivo davanti a Terracciano.

Amrabat e Mandragora formeranno il duo di mediana, mentre in avanti, alle spalle dell’unica punta Cabral, agiranno Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-FIORENTINA

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Bianchetti, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Meité, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.