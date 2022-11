Probabili formazioni Camerun-Serbia: Kostic e Vlahovic in campo

Camerun e Serbia chiamate a vincere dopo le sconfitte con Svizzera e Brasile: Choupo-Moting presente, spazio agli juventini Kostic e Vlahovic.

Entrambe hanno iniziato i Mondiali con una sconfitta, due passi falsi che però vanno commisurati al valore degli avversari affrontati: se il Camerun ha alzato bandiera bianca contro la Svizzera, punito dal 'suo' Embolo, la Serbia si è arresa al cospetto di un Brasile che è anche un serissimo candidato alla vittoria finale.

La classifica del Gruppo G dice che non c'è più spazio per gli errori a 180' dal termine: un altro k.o. significherebbe, con ogni probabilità, la fine del sogno di raggiungere quantomeno la fase ad eliminazione diretta. Gli africani, in particolare, dovranno evitare di entrare nella storia dalla porta sbagliata: con una nuova sconfitta eguaglierebbero il primato negativo del Messico (dal 1930 al 1958) di nove consecutive ai Mondiali.

Song col tridente in avanti: Mbeumo e Toko Ekambi ai lati di Choupo-Moting, con Aboubakar che però reclama spazio. Hongla e Gouet mezzali accanto ad Anguissa, difesa a quattro guidata da Nkoulou a protezione della porta dell'interista Onana.

Piccolo 'Derby d'Italia' in campo, con la presenza degli juventini Kostic e Vlahovic: il primo è recuperato, il secondo è pronto ad agire in coppia con Mitrovic. Tadic alle loro spalle. Mediana tutta 'italiana', completata da Lukic e Sergej Milinkovic-Savic.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Gouet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic.