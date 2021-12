FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-UDINESE

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.

Snodo cruciale della stagione per il Cagliari di Walter Mazzarri, che alla Unipol Domus ospita l'Udinese di Gabriele Cioffi in una partita da vincere se si vuole tenere accesa una speranza di salvezza. I rossoblù sono attualmente penultimi in classifica con 10 punti, e solo i 3 punti possono consentire alla truppa di guardare al futuro con un minimo di speranza.

Mazzarri lancia Pavoletti al fianco di Joao Pedro e ritrova Nandez a centrocampo, così come Ceppitelli in retroguardia che rileva Caceres.

Cioffi col tandem Deulofeu-Beto e una mediana folta composta da Arslan, Walace e Makengo. Sulle fasce, Molina e Udogie.