Probabili formazioni Cagliari-Fiorentina: pronto Pereiro

E' Cagliari-Fiorentina, match delle 12:30, a dare il via alla domenica del 23esimo turno di Serie A. Alla Unipol Domus, infatti, la formazione di Mazzarri ospita la Viola di Italiano. Buon momento di forma per il club sardo, nuovamente in lotta salvezza dopo i terribili ultimi mesi del 2021.

Il Cagliari è comunque reduce dal k.o di misura contro la Roma e dall'eliminazione di Coppa Italia, mentre la Fiorentina ha eliminato il Napoli nello stesso torneo e conquistato in maniera roboante i tre punti contro il Genoa nell'ultima gara di campionato (6-0).

Mazzarri deve affrontare diversi casi di coronavirus, anche se Lovato, Aresti, Bellanova e Grassi si sono negativizzati. Potrebbero essere comunque confermati i giovani Radunovic, Altare, Kourfalidis e Obert dopo la Coppa Italia. Per gli ultimi due si tratterebbe dell'esordio in Serie A da titolari dopo aver ben impressionato in coppa contro il Sassuolo.

Nella Fiorentina non c'è Vlahovic, non convocato. Come lui anche Saponara. Come comunicato dai viola, sono due (non ufficialmente svelati) i giocatori positivi. Al posto del cannoniere ci sarà il nuovo arrivato Piatek, che completerà l'attacco insieme a Gonzalez e Callejon. In difesa Igor, con Duncan schierato titolare a centrocampo.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Goldaniga, Ceppitelli; Zappa, Kourfalidis, Marin, Dalbert, Obert; Pereiro, Joao Pedro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Piatek, Gonzalez.