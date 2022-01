Cagliari-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cagliari-Fiorentina

• Data: 23 gennaio 2022

• Orario: 12.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Cagliari di Walter Mazzarri ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel lunch match della 23ª giornata di Serie A. I sardi sono terzultimi con 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, e cercano una vittoria per risalire la classifica, i toscani si trovano al 6° posto a quota 35, con un cammino di 11 successi, 2 pareggi e 8 k.o., e lottano per un piazzamento di prestigio che li porti a disputare le Coppe europee.

Nelle 40 sfide disputate in casa degli isolani nel massimo campionato, questi ultimi sono ampiamente in vantaggio nelle statistiche con un bilancio di 18 vittorie, 16 pareggi e 6 sconfitte. Soltanto con la Sampdoria (20 successi) i rossoblù hanno ottenuto più vittorie interne, considerando le altre 19 squadre di questo torneo. Ma il Cagliari non ha segnato nemmeno un goal nelle ultime 4 partite complessive giocate con i viola e questi ultimi hanno ottenuto ben 3 vittorie nelle ultime 6 trasferte contro i sardi. Finora i toscani hanno realizzato 40 goal in 21 gare, e in tutte le 8 occasioni in cui hanno segnato così tante reti a questo punto della stagione si sono piazzati a fine anno fra le prime 5. I rossoblù vengono da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, mentre la Fiorentina ha rimediato 2 pareggi, una sconfitta e un ampio successo sul Genoa (6-0) nelle precedenti 4 partite. Il centravanti viola Dusan Vlahovic è il capocannoniere della Serie A a pari merito con Ciro Immobile, con 17 reti: il serbo ha realizzato i sui primi 2 goal nel massimo campionato contro il Cagliari il 10 novembre 2019 (vittoria 5-2 per i sardi di Maran) e ha nei rossoblù una delle vittime preferite nel torneo con 4 goal all'attivo. Il brasiliano João Pedro, autore di 9 centri in stagione ma a secco da 6 match, è il miglior marcatore dei sardi e se ritrovasse la rete con la Fiorentina diventerebbe il quarto brasiliano nell'era dei 3 punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra dopo Adriano (4 volte), Kakà (4 volte) e Pato (3 volte). In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-FIORENTINA

Cagliari-Fiorentina si disputerà la mattina di domenica 23 gennaio 2022 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà l'82ª in Serie A fra le due squadre, è in programma per le ore 12.30.

DOVE VEDERE CAGLIARI-FIORENTINA IN TV

Il lunch match Cagliari-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Serie A Cagliari-Fiorentina sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (canale numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Fiorentina su DAZN sarà curata da Andrea Calogero, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Su Sky invece la telecronaca è stata affidata a Dario Massara, con il supporto di Fernando Orsi come seconda voce.

CAGLIARI-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

La sfida Cagliari-Fiorentina potrà essere seguita in diretta streaming, attraverso DAZN e Sky Go, anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Una terza opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL dà la possibilità ai suoi lettori di seguire il lunch match Cagliari-Fiorentina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-FIORENTINA

Piena emergenza per Mazzarri, che dovrà fare a meno di vari giocatori: Bellanova, Grassi, Lykogiannis, Lovato, Cragno, Deiola e Aresti sono positivi al Coronavirus, Walukiewicz, Ceppitelli, Strootman, Ceter e Rog sono infortunati, Carboni e Pavoletti sono stati fermati un turno dal Giudice sportivo. Fra i pali agirà dunque il dodicesimo Radunovic, con la linea a tre difensiva che vedrà probabilmente il debutto del giovane Obert in Serie A accanto a Goldaniga e Altare. A centrocampo Ladinetti sarà il regista, con Nandez e Marin mezzali ai suoi lati e Zappa e Dalbert sulle fasce. In attacco Pereiro (preferito a Gagliano) agirà in appoggio a João Pedro.

Italiano non potrà disporre soltanto di Martínez Quarta. Fra i pali ha recuperato Dragowski ma potrebbe essere confermato Terracciano. Davanti a lui Milenkovic e Igor formeranno la coppia centrale difensiva, con Odriozola e Biraghi terzini. In mediana Torreira sarà il regista, con Bonaventura e Castrovilli (in vantaggio su Duncan e Maleh) ad agire come mezzali. In attacco ballottaggio Saponara-Callejón fra chi dei due completerà il tridente con Vlahovic e Nico González.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Goldaniga, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti, Marin, Dalbert; Pereiro, João Pedro. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano