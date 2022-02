Probabili formazioni Bologna-Spezia: pronto Manaj

Si chiude con Bologna-Spezia il 26esimo turno di Serie A. Un match in chiave salvezza, con i rossoblù di Mihajlovic risucchiati nella zona calda dopo un periodo di risultati deludenti. I liguri invece si sono avvicinati in classifica, arrivando fino a -2 dai padroni di casa.

28 i punti del Bologna, 26 quelli dello Spezia: entrambe devono recuperare una delle sfide rinviate per Covid. Tre vittorie e un pari nelle ultime cinque partite dei liguri, mentre gli emiliani non sono andati oltre un solo pareggio nelle ultime cinque sfide

Nel Bologna spazio per Arnautovic come prima punta, supportato da Barrow e Orsolini sugli esterni. Schouten e Soriano in mezzo al campo, mentre partono titolari come esterni Hickey e De Silvestri. In porta c'è Skorupski, in difesa giocano Bonifazi, Binks e Theate, con Soumaoro in panchina. Medel e Svanberg fuori causa squalifica.

Thiago Motta sceglie Manaj nel ruolo di centravanti, con Verde, Maggiore e Gyasi sulla trequarti. Sala e Kiwior in mediana, Provedel tra i pali. Retroguardia composta da Ferrer, Erlic, Nikolau e Reca. Amian è squalificato, panchina per Nzola.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj.