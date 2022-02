Bologna-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La 26ª giornata di Serie A si chiude con Bologna-Spezia: un match tra due squadre vicine in classifica e che hanno avuto di qui un cammino diametralmente opposto.

Il Bologna è attualmente una delle squadre più in difficoltà della Serie A in termini di risultati. Nelle ultime 9 partite i rossoblù hanno vinto una sola volta, per 0-3 sul campo del Sassuolo. Per il resto, sono arrivati 1 pareggio e ben 7 sconfitte.

Lo Spezia è invece in crescita, dopo un inizio di campionato complicato. I liguri sono reduci dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, ma nelle precedenti 4 partite avevano ottenuto 3 vittorie (contro Genoa, Milan e Sampdoria) e 1 pareggio.

Per trovare un successo dello Spezia contro il Bologna in Serie A bisogna risalire addirittura alla stagione 1922/23, quando ancora si chiamava Prima Divisione. Gli aquilotti s’imposero in casa per 2-1, grazie ai goal di Gallotti e Conenna.

Questo e molto altro su Bologna-Spezia: di seguito troverete informazioni utili su dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni schierate dai due allenatori.

ORARIO BOLOGNA-SPEZIA

Come spesso capita per quanto riguarda la sfida che chiude un turno di campionato, Bologna-Spezia è in programma lunedì alle 21.00. Nello specifico, il match verrà giocato lunedì 21 febbraio 2022 al ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

DOVE VEDERE BOLOGNA-SPEZIA IN TV

La sfida tra felsinei e aquilotti verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky. La prima piattaforma citata è disponibile via app sulle moderne smart tv, ma può essere vista anche su televisori non smart. Sarà sufficiente collegare questo di tv ad una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

Per quanto riguarda la diretta tv su Sky, basterà sintonizzarsi su uno dei seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite e numero 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

BOLOGNA-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Sia avendo l’abbonamento a DAZN che a Sky sarà possibile assistere all’evento in streaming. Nel primo caso, si può accedere al sito ufficiale della piattaforma da pc e notebook o scaricare l’app per smartphone e tablet. Nel secondo caso, il servizio a disposizione per gli abbonati (sui medesimi dispositivi) si chiama Sky Go.

Una terza opzione per quanto riguarda lo streaming è NOW, ovvero il servizio on demand di Sky che offre il meglio dell’emittente satellitare attraverso specifici pacchetti. Con il pacchetto ‘Sport’, è possibile vedere le partite di Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Gabriele Giustiniani come prima voce e Sergio Floccari come commentatore tecnico racconteranno Bologna-Spezia per DAZN. La coppia scelta da Sky è invece composta da Davide Polizzi e Nando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche noi di GOAL, con la solita cronaca scritta, vi racconteremo il confronto tra emiliani e liguri. Dalle formazioni fino al fischio finale: sul nostro portale non vi faremo perdere nulla del match.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SPEZIA

Mihajlovic deve rinunciare per squalifica a Medel e Svanberg, piazzando quindi Soumaoro, Bonifazi e Theate come trio difensivo davanti a Skurupski mentre Aebischer come partner di Schouten in mediana. De Silvestri e Hickey saranno i due esterni di centrocampo, mentre in avanti Arnautovic sarà supportato sulle fasce da Orsolini e Barrow.

Thiago Motta risponde con il 4-3-3, in cui i dubbi principali riguardano l’attacco. Manj pare favorito rispetto a Nzola per il ruolo di prima punta, mentre Verde dovrebbe vincere il ballottaggio con Colley. Praticamente certa, invece, la presenza di Gyasi nel tridente. Attacco sostenuto a metà campo da Sala, Kiwior e Maggiore, mentre la difesa davanti a Provedel sarà composta da Ferrer, Erlic, Nikolaou e Reca.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde.