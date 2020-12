Formazioni Bologna-Roma: Cristante e Villar dal 1', Ravaglia pronto al debutto

Nel Bologna dentro il debuttante Ravaglia, out Skorupski. Roma con Dzeko unica punta, in porta Pau Lopez. Squalificato Pedro.

Dopo un avvio roboante, la di Fonseca si è fermata, superata anche in , nonostante il primo posto fosse già stato messo in cassaforte. Per provare a risalire la china in campionato, il team capitolino se la vedrà contro il di Mihajlovic.

I rossoblù sono attualmente nella parte sinistra della classifica, con l'intenzione di ottenere il prima possibile la salvezza così da provare a puntare all'Europa League: dodici i punti fin qui messi insieme dal Bologna.

La Roma è ferma a 18 punti, visto che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato 0-0 contro il Sassuolo e nella penultima giornata era arrivata la sonora sconfitta contro il Napoli .

Dalla stagione 2009/10 ad oggi, solo contro e (sette) il Bologna ha perso più gare casalinghe di che contro la Roma (sei ko in 10 sfide, a fronte di una vittoria e tre pareggi).

Questa è solo la quarta occasione nella sua storia in Serie A in cui il Bologna non pareggia alcuna delle sue prime 10 partite di campionato (le altre nelle stagioni 2015/16, 2008/09 e 1962/63).

Mihajlovic sceglie Palacio centravanti, mentre Barrow, Soriano e Vignato sono i trequartisti: out Orsolini, Denswil, Schouten, Skov Olsen e Santander. Svanberg e Poli interni. Causa indisponibilità di Skorupski, tra i pali ci sarà il debutto del giovane Ravaglia. In difesa De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Mbaye.

Dzeko prima punta nel 3-4-2-1 di Fonseca, con Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini alle sue spalle. In panchina dunque Borja Mayoral, nonostante la squalifica di Pedro. A centrocampo ci sono Veretout e Villar, mentre Spinazzola e Karsdorp partono dal 1' sulle fasce. In difesa Smalling non è ancora al 100%: al suo posto giocherà ancora Cristante. in porta Pau Lopez, con Mirante non al meglio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Dzeko.