Bologna-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Undicesima giornata di Serie A, il Bologna ospita la Roma: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

BOLOGNA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 13 dicembre 2020

13 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di come prima del proprio raggruppamento e dunque sarà testa di serie. In campionato però la Roma di Fonseca ha un po' rallentato tra disfatte e polemiche: ora la trasferta dll'undicesimo turno di in quel di Bologna .

Anche la squadra di Mihajlovic non ha vissuto un weekend positivo la scorsa settimana, battuta dall' : ora una nuova big per i rossoblù, decisi ad ottenere quanto prima la salvezza per poi puntare a qualcosa di più, a quell'Europa che manca oramai da diverso tempo.

Superata 4-0 dal , la Roma ha impattato 0-0 contro il in un match con diverse polemiche. , Napoli, Inter e si allontanano: la formazione di Fonseca non pià sbagliare nè in chiave Scudetto, nè riguardo un ritorno in .

In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BOLOGNA-ROMA

Bologna-Roma si giocherà domenica 13 dicembre 2020 alle ore 15 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

La partita Bologna-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno vedere Bologna-Roma anche in diretta mediante Sky Go. La gara sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità aperta a tutti è rappresentata poi da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Goal, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, se si acquista uno dei pacchetti proposti.

Grazie apotrete seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Senza Orsolini, infortunato alla pari di Denswil e Santander, Mihajlovic torna alla difesa a quattro con De Silvestri e Hickey larghi sulle fasce. Skorupski si è fratturato la falange, al suo posto in porta ci sarà Da Costa. Vignato (a meno che non recuperi Sansone), Soriano e Barrow agiranno alle spalle di Palacio, confermati Svanberg e Schouten a centrocampo.

La Roma punta su Dzeko come centravanti, supportato dal recuperato Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan: Pedro infatti è squalificato. Villar e Veretout in mezzo al campo, esterni Karsdorp e Spinazzola. Problema fisico per Mirante, al suo posto potrebbe toccare a Pau Lopez tra i pali, difeso da Kumbulla, Smalling (al rientro) e Ibanez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.