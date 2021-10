Probabili formazioni Bologna-Lazio: Muriqi rimpiazza Immobile

Dopo le vittorie nel derby ed Europa League, la Lazio è di scena a casa del Bologna: rossoblù con Hickey e Theate.

Dopo una partenza altalenante, la Lazio di Sarri ha trovato continuità vincendo in campionato, nel derby contro la Roma, e dunque in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Ora la sfida al Bologna dell'ex Mihajlovic, desideroso di agganciare i biancocelesti in classifica.

Il Bologna si trova infatti a otto punti in campionato, a meno tre dalla Lazio di Sarri. Nell'ultimo incontro ufficiale, giocato nel febbraio 2021, la formazione felsinea ha avuto la meglio per 2-0.

Nel Bologna ci sarà Arnautovic, alle sue spalle Soriano e Barrow. Il quartetto di centrocampo sarà composto da De Silvestri, Dominguez, Svanberg ed Hyckey. Davanti a Skorupski giocheranno Medel, Soumaoro e Theate. Out Dijks, Kingsley e Schouten.

Tra i pali c'è Reina, difeso da Marusic, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. In mezzo spazio per i titolari Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Felipe Anderson e Pedro ali del 4-3-3, con Muriqi centravanti causa infortunio di Immobile.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.