Vincere e rilanciarsi per la zona Champions, perdere e smarrirsi nel limbo dell'anonimato. La sfida col Bologna, che precede quella interna contro il Cagliari, rappresenta un po' uno snodo nella stagione della Juventus, che se intende risalire la classifica non può permettersi altri passi falsi per strada.

Allegri è alle prese con la tegola Dybala, il cui risentimento alla coscia gli impedirà di essere in campo al Dall'Ara. L'assenza dell'argentino si aggiunge a quella di Chiesa, che tornerà soltanto nel 2022 per una lesione al retto femorale. Al Dall'Ara sarà così Kaio Jorge, in vantaggio su Morata, a far coppia con Moise Kean. Panchina per Morata.

Per quanto riguarda gli altri reparti, è vivo a sinistra il ballottaggio fra Luca Pellegrini e Alex Sandro, mentre in mezzo al campo sono Locatelli e Arthur a contendersi una maglia con Rabiot favorito su Bentancur.

Fra i felsinei, Mihajlovic non dovrebbe riservare particolari sorprese nell'undici titolare. L'unico grande ballottaggio è sulla fascia sinistra, dove Hickey e Dijks si contendono il posto. Per il resto davanti Arnautovic agirà da centravanti, con Soriano e Barrow sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-JUVENTUS

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Nico Domínguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kaio Jorge, Kean. All. Allegri.