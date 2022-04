Vincere per riprendersi la vetta della classifica. L'Inter di Simone Inzaghi di scena al 'Renato Dall'Ara' di Bologna nel recupero del 20° turno di Serie A. Felsinei e nerazzurri recuperano il match non disputato lo scorso 6 gennaio per lo stop imposto dall'ASL alla formazione di Mihajlovic in seguito ai numerosi casi di Covid all'interno del gruppo squadra.

L'Inter vuole sfruttare l'opportunità di sorpassare il Milan e volare a una lunghezza di vantaggio in classifica sui 'cugini' e mettere la freccia proprio nella sfida contro il Bologna, reduce dal 2-2 casalingo contro l'Udinese.

Buon momento di forma per le due squadre. Da una parte i nerazzurri, che si presentano alla sfida con alle spalle una striscia di 11 risultati utili tra campionato, Champions League e Coppa Italia, e quattro vittorie di fila, di cui una sul Milan che ha regalato a Inzaghi e ai suoi il pass per la finale di Coppa. Dall'altra il Bologna, che ha non perde dal 20 marzo scorso e ha conquistato nel mese di aprile tre pareggi - di cui due contro Juventus e Milan - e una vittoria.

Mihajlovic deve rinunciare a Dijks, ai box per un problema muscolare all'adduttore, e Medel, fermato dal Giudice Sportivo con le due giornate di squalifica in seguito all'espulsione rimediata all'Allianz Stadium contro la Juventus. In difesa Soumaoro, Bonifazi e Theate comporranno il trio davanti a Skorupski. In mezzo al campo tocca a Schouten e Svanberg, mentre sulle fasce agiranno De Silvestri e Hickey, in goal contro l'Udinese. In avanti c'è il solito Arnautovic, supportato da Soriano e Sansone.

Nell'Inter non ci sarà Gosens, messo ko da un affaticamento all'adduttore. Confermatissimo Ivan Perisic a sinistra, con il solito ballottaggio Dumfries-Darmian dall'altra parte. In attacco Correa scalpita: possibile maglia da titolare al posto di uno tra Lautaro e Dzeko. In difesa rientra Bastoni, mentre a centrocampo tocca ai 'soliti' tre, Barella, Brozovic e Calhanoglu.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (3-5-2): Bardi; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi