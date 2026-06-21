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Marco Trombetta

Formazioni Belgio-Iran: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Belgio vs Iran
Belgio
Iran

Belgio e Iran si affrontano nella seconda giornata nel Gruppo G, totalmente in equilibrio dopo il primo turno. Ma la squadra di Rudi Garcia ha bisogno di svoltare.

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Partita già cruciale per il Belgio dopo il pari non certo esaltante contro l'Egitto nell'esordio Mondiale.

La squadra di Rudi Garcia affronta un Iran fermato a sua volta sul pari dalla Nuova Zelanda nella prima giornata di un Gruppo G totalmente in equilibrio, ma con il Belgio sulla carta nettamente favorito per vincere il girone.


Probabili formazioni Belgio - Iran

4-2-3-1
Belgio crest
Belgio
BEL
Formazione
Iran crest
Iran
IRI
4-4-2
1T. Courtois15T. Meunier25N. Ngoy5M. De Cuyper4B. Mechele10L. Trossard8Y. Tielemans7K. De Bruyne24A. Onana17C. De Ketelaere9R. Lukaku1A. Beiranvand5M. Mohammadi4S. Khalilzadeh19A. Nemati23R. Rezaeian8M. Mohebi14S. Ghoddos10M. Ghayedi6S. Ezatolahi20S. Moghanlou9M. Taremi
Iran crest
Iran
IRI
4-2-3-1
Belgio

Formazione titolare

Iran

Allenatore

  • R. Garcia
  • A. Ghalenoei

Infortuni e squalifiche

Con Doku out per un'infezione respiratoria, Garcia ridisegna l'attacco del Belgio e si affida a Romelu Lukaku dal primo minuto. L'attaccante del Napoli ha propiziato l'autogoal del pareggio contro l'Egitto e vuole tornare ad essere trascinatore dopo una stagione condizionata dagli infortuni. De Ketelaere si sposta quindi qualche metro più indietro a completare il trio di trequartisti con De Bruyne e Trossard. In difesa chance per De Cuyper al posto di Castagne.

Nel 4-4-2 dell'Iran c'è una novità rispetto alla prima partita contro la Nuova Zelanda: gioca il numero 10 Ghayedi sulla fascia sinistra al posto di Yousefi. Per il resto tutto confermato: Taremi guida l'attacco al fianco di Moghanlou. Rezaeian, autore di un goal e un assist all'esordio coi neozelandesi, insostituibile sulla fascia destra difensiva.

Coppa del Mondo
Belgio crest
Belgio
BEL
Iran crest
Iran
IRI

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 21 italiane per Belgio-Iran, in programma al SoFI Stadium di Inglewood in California. La partita verrà trasmessa da DAZN e in chiaro su RAI 1, oltre che visibile in streaming su Rai Play.


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