I preparativi del Belgio per la seconda gara dei Mondiali hanno subito un duro colpo: l’ala Jeremy Doku è stata esclusa dalla partita contro l’Iran a causa di un'infezione respiratoria che gli ha impedito di allenarsi a Los Angeles.
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Jeremy Doku escluso dalla partita del Belgio contro l'Iran per un'infezione respiratoria
Un problema di salute ricorrente a Los Angeles
La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i Red Devils poco prima dell’allenamento di gruppo in California. Doku era l’assenza più evidente in campo mentre la squadra si preparava alla seconda partita del torneo. È stato confermato che non prenderà parte alla sfida contro l’Iran a causa di un persistente problema respiratorio.
Secondo Sporza, l’ala convive con problemi respiratori da settimane. Aveva lasciato il Belgio con la squadra nonostante un forte raffreddore, sembrava migliorato dopo l’ottima prova nel secondo tempo contro l’Egitto, ma sabato sera, dopo una notte difficile a Los Angeles, le sue condizioni sono peggiorate.
- AFP
Aggiornamento ufficiale sulle condizioni di salute e piano terapeutico
Dopo le consultazioni con lo staff medico belga, si è deciso di escludere il giocatore dalla rosa per favorirne il recupero completo. L’attaccante segue un ciclo di antibiotici per combattere l’infezione. «Meglio che riposi ora e si prepari per l’ultima del girone contro la Nuova Zelanda», ha spiegato Vincent Mannaert, direttore sportivo del Belgio.
L’obiettivo è che, grazie al riposo e alle cure, l’ala possa essere in forma per l’ultima gara del Gruppo G della prossima settimana.
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Adeguamenti tattici per i Red Devils
L’assenza di Doku lascia un vuoto nell’attacco belga e costringe l’allenatore Garcia a rivedere la strategia offensiva. Il giocatore del Manchester City è noto per superare i difensori in uno contro uno, dote che mancherà contro la difesa disciplinata dell’Iran. Per compensare, sono attesi cambiamenti nella formazione titolare.
La soluzione più probabile è lo spostamento di Leandro Trossard sulla fascia sinistra, con un altro giocatore pronto a subentrare a destra. I candidati sono Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere, tutti in lizza per un posto da titolare in questa partita cruciale.
- Getty Images Sport
Il quadro del Gruppo G e la posta in gioco nelle qualificazioni
Il Belgio è coinvolto in una lotta serrata nel Gruppo G, dove tutte e quattro le squadre – incluse Nuova Zelanda ed Egitto – hanno un punto dopo la prima giornata. La partita contro l’Iran a Los Angeles è cruciale per i Red Devils, che puntano a un percorso agevole verso gli ottavi.
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