Jeremy Doku escluso dalla partita del Belgio contro l'Iran per un'infezione respiratoria

L’assenza di Doku lascia un vuoto nell’attacco belga e costringe l’allenatore Garcia a rivedere la strategia offensiva. Il giocatore del Manchester City è noto per superare i difensori in uno contro uno, dote che mancherà contro la difesa disciplinata dell’Iran. Per compensare, sono attesi cambiamenti nella formazione titolare.

La soluzione più probabile è lo spostamento di Leandro Trossard sulla fascia sinistra, con un altro giocatore pronto a subentrare a destra. I candidati sono Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere, tutti in lizza per un posto da titolare in questa partita cruciale.