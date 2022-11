Probabili formazioni Belgio-Canada: Batshuayi al centro del tridente

Belgio e Canada all'esordio nel girone F: 'Diavoli Rossi' senza Lukaku, sostituito da Batshuayi. David guida l'attacco canadese.

Qatar 2022 è forse l'ultima occasione per la generazione d'oro di portare a casa un titolo mondiale, sfumato in semifinale contro i futuri campioni della Francia nell'edizione di quattro anni e mezzo fa: in casa Belgio si respira aria da dentro o fuori, con la consapevolezza di avere a che fare con un'opportunità irripetibile.

L'esordio nel girone F, comprendente anche Marocco e Croazia, è col Canada, tornato a disputare una fase finale dei Mondiali a 36 anni dall'ultima volta, coincidente con la prima partecipazione in assoluto: si trattava di Messico 1986 e l'avventura non andò oltre il primo turno.

Come da previsione, Martinez non può ancora contare sull'infortunato Lukaku: si proverà a recuperare l'attaccante dell'Inter per la prossima contro il Marocco o, al più tardi, per l'ultima del raggruppamento al cospetto della Croazia. Fiducia dunque a Batshuayi, sostenuto da De Bruyne ed Eden Hazard.

Meunier e Carrasco a correre sulle corsie esterne, Tielemans e Witsel a dare ordine ed equilibrio nella zona centrale. Debast, Alderweireld e Vertonghen compongono la difesa a tre davanti alla porta di Courtois.

Herdman si affida invece ad una coppia in avanti: assieme a Larin c'è David, punta del Lille e grande protagonista durante il percorso delle qualificazioni. Buchanan e Adekugbe i quinti, Hutchinson e Davies le mezzali ai lati di Eustaquio, l'equilibratore del centrocampo. Johnston, Vitoria e Miller a protezione di Borjan, il guardiano dei pali.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Debast, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi.

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Adekugbe; David, Larin.