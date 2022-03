Bayern Monaco e Salisburgo si ritrovano all’Allianz Arena per affrontarsi in un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Discorso qualificazione ancora apertissimo, visto che il match di andata, che si è giocato lo scorso 16 febbraio in Austria, si è chiuso sul risultato di 1-1 in virtù delle reti di Adamu e Coman che ha poi pareggiato i conti a pochi minuti dal triplice fischio finale.

Nagelsmann schiererà la compagine bavarese (che ha inanellato solo due vittorie nelle ultime cinque uscite) con bomber Lewandowski supportato dal trio Sane-Muller-Coman.

In mediana ci sarà Musiala al fianco di Kimmich, difesa con Sule e Upamecano al centro e Pavard e Lucas Hernandez sulle fasce.

Jaissle si affiderà ad un 4-3-1-2 nel quale la linea difensiva davanti a Koln prevederà Kristensen e Ulmer sugli esterni, mentre la coppia centrale sarà composta da Piatkowski e Wober.

A centrocampo Camara insieme a Seiwald e Capaldo, mentre Aaronson agirà da trequartista alle spalle di Adeyemi e Adamu.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYERN MONACO-SALISBURGO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Upamecano, Lucas Hernández; Kimmich, Musiala; Sane, Muller, Coman; Lewandowski.

SALISBURGO (4-3-1-2): Köln; Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Adeyemi, Adamu.